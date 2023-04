Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Feldkirchen am Freitagmittag suchen die Experten der Münchner Kripo immer noch nach der Ursache. Eine Brandstiftung wird eher ausgeschlossen, derzeit gehen sie von einem technischen Defekt an einem der dort abgestellten Autos aus. Weil die Fahrzeuge völlig ausgebrannt sind, gestaltet sich die Rekonstruktion jedoch schwierig. In der Lagerhalle hatten mehrere Firmen Waren deponiert, unter anderem Kleidung, aber nach ersten Erkenntnissen nichts, was leicht entzündlich gewesen wäre. Bei dem von einem halben Dutzend Freiwilliger Feuerwehren sowie Kräften der Münchner Berufsfeuerwehr bekämpften Brand war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Außerdem erlitten drei Personen Brandverletzungen an den Händen sowie Rauchvergiftungen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Abend.