Fünf Baumaschinen auf der U-Bahn-Baustelle zur Verlängerung der U6 sind in Planegg durch Brände beschädigt worden. Die Polizei geht von einer mutmaßlich politischen Tat und dem Verdacht auf Brandstiftung aus. Setzt sich damit eine Serie von noch ungeklärten Anschlägen fort? In den vergangenen Monaten gab es in und um München mehrere mutmaßliche Brandstiftungen an Fahrzeugen und Infrastruktur - jüngst an einem Mobilfunkmast im Forstenrieder Park und an Kabelschächten am Föhringer Ring.

Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil auf der Baustelle in der Straße Am Klopferspitz zwei Baumaschinen ausgebrannt seien. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, sei das Feuer bereits erloschen gewesen. Dabei bemerkten die Beamten, dass drei weitere Baumaschinen Brandschäden aufwiesen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Das für linksradikale Straftaten zuständige Staatsschutzkommissariat 43 führt wie in den obigen Fällen die Ermittlungen.