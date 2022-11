Erneut haben in München zwei Fahrzeuge gebrannt. Anwohner verständigten am Montagmorgen kurz vor 3 Uhr Polizei und Feuerwehr, dass im Bereich der Forst-Kasten-Allee in der Nähe des Eingangs zum Waldfriedhof in Forstenried ein geparktes Auto in Flammen stehe. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer schon auf einen dahinter stehenden Kleintransporter und einen Baum übergegriffen. Der Pkw, nach Angaben der Polizei ein Hybrid-Fahrzeug, sei vollständig ausgebrannt. Auch der Kleintransporter sei schwer beschädigt. Verletzt worden sei niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Die Brandursache sei noch völlig unklar.

Erst am vergangenen Mittwoch hatten in den frühen Morgenstunden vier Autos in der Klenzestraße in der Isarvorstadt gebrannt. Zwei wurden vollständig zerstört, die anderen stark beschädigt. Auch die Fassade eines Wohnhauses war durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schadenssumme liegt im sechsstelligen Bereich. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handle, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen. Man ermittle in alle Richtungen, auch mit Hilfe des Staatsschutzes.