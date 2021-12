Berg am Laim:Diebe brechen dreimal in dasselbe Geschäft ein

Ein Vertrieb für Computerzubehör in Berg am Laim ist am Wochenende gleich dreimal von denselben Einbrechern heimgesucht worden, wie die Auswertung der Überwachungskameras ergab. Die beiden mit Kapuzenpullis, Mund-Nasen-Schutz und Müllsäcken ausgerüsteten Männer waren laut Polizei erstmals am Samstag gegen 23.15 Uhr ins Materiallager eingedrungen, hatten dabei aber nur leere Kartons erbeutet, in denen sie wohl Grafikkarten vermutet hatten. Am Sonntag kamen sie gegen 22.50 Uhr zurück, diesmal nahmen sie Computerteile mit. Drei Stunden später, am Montag um 1.55 Uhr, bedienten sie sich erneut. Der Wert der gestohlenen Teile wird mit rund 15 000 Euro angegeben.