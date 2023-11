Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist auf einem Spielplatz in Berg am Laim ein Feuer ausgebrochen - womöglich beide Male durch Brandstiftung. Am Samstag gegen 19 Uhr bemerkte ein Anwohner der Anlage an der Virgilstraße den Brand eines Containers, der zum Spielzeughäuschen umgebaut war. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, war er schon völlig ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.