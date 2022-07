Von David Pister

Ein neues Stadtwappen schmückt den Durchgang zum Prunkhof im Münchner Rathaus. Zu den bisherigen Tafeln der Partnerstädte Edinburgh, Verona, Bordeaux, Sapporo, Cincinnati, Kiew und Harare gesellt sich nun das Stadtwappen der israelischen Stadt Be'er Sheva. Ein Jahr nach Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde haben am Donnerstag OB Dieter Reiter (SPD) und Heftsi Zohar, stellvertretende Bürgermeisterin Be'er Shevas, das Stadtwappen der jüngsten Partnerstadt enthüllt - pünktlich zum Glockenspiel am Marienplatz.

Andres als die bisherigen Tafeln leuchtet das Stadtwappen noch regelrecht, und es ist mit Blumenschmuck gerahmt. Neben einem Baum ist auch ein biblischer Vers zu lesen. Reiter betonte den "historischen Charakter" der Partnerschaft der beiden Städte. Es sei die erste neue Partnerstadt seit Jahrzehnten. "Ich drohe hiermit schon den Gegenbesuch an", so der Oberbürgermeister scherzhaft. Eine fünfköpfige Delegation aus Israel hatte in den vergangenen drei Tagen München besucht. Auch Jugendliche aus beiden Städten sind bei der Enthüllung zugegen. Gemeinsam arbeiten sie an dem Videoprojekt "young reporter", das der Bayerische Rundfunk betreut.

Detailansicht öffnen Das Stadtwappen von Be'er Sheva, der israelischen Partnerstadt Münchens, ist von Blumenschmuck umkränzt. (Foto: Robert Haas)

Es ist das erste gemeinsame Projekt der Partnerstädte. Im Oktober sollen Münchner Jugendliche einen Gegenbesuch machen. Be'er Shevas Vize-Bürgermeisterin Zohar dankte dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat für den "fruchtbaren Besuch" und die gute Zusammenarbeit. Reiter solle seine Ankündigung gerne wahr werden lassen. "Wir laden den Oberbürgermeister und sein Team herzlich ein, Be'er Sheva zu besuchen, um ihnen die Entwicklungsdynamik und den besonderen Charme der Stadt zu zeigen." Die Kommune ist mit ihren rund 220 000 Einwohnern eine der größten und am schnellsten wachsenden Städte Israels. Sie liegt im südlichen Teil des Landes am Rande der Negev-Wüste. Die Stadt gilt als "Cyber-Hauptstadt" Israels - die dort angesiedelte Ben-Gurion-Universität gilt als eine der besten Hochschulen des Landes.