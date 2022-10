"Da komm ich her, als Komponistin ist Chor mein Instrument", sagt Elisabeth Fußeder. Beim Jahreskonzert des Bayerischen Landesjugendchors am Sonntag, 30. Oktober, in St. Markus wird als Uraufführung die Komposition "Du" der jungen Freisingerin zu hören sein. Das sechsstimmige Chorwerk basiert auf einem Gebet von der Philosophin und Frauenrechtlerin Edith Stein, die 1942 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Insgesamt erwartet das Publikum ein anspruchsvolles, stimmiges Programm; für das Konzert unter dem Titel "Veni" hat Chorleiter Gerd Guglhör Werke aus vier Epochen ausgewählt. Neben Fußeders Werk sind auch Klassiker wie Johann Sebastian Bachs Motette "Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf" oder Brahms' Fest- und Gedenksprüche sowie Stücke von Chilcott, Esenvalds, Sandström und Makaroff zu hören.

"Veni", Jahreskonzert des Bayerischen Landesjugendchors, So., 30. Okt., 16.30 Uhr, St. Markus, Gabelsberger Str. 6, Karten und Infos unter www.bayerischer-musikrat.de