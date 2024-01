Inzwischen sind sie alle weg. Im vergangenen Jahr standen sie noch, die 27 Bäume des Köşk-Gartens an der Schrenkstraße im Westend. Vor wenigen Wochen wurden die Bäume gefällt und liegen noch wie auf einem Schlachtfeld vor dem verlassenen Gebäude. Gleichzeitig sollen nur wenige Hundert Meter weiter, an der Fäustlestraße, für mehrere Tausend Euro sieben neue Bäume gepflanzt werden. Sie sind Teil einer Initiative der Stadt zur Neupflanzung von insgesamt 3500 Bäumen. Insgesamt ist die jährliche Baumbilanz der Stadt aber weiterhin negativ. Mit einer überarbeiteten Verordnung will München nun dafür sorgen, dass das Fällen von noch mehr Bäumen genehmigungspflichtig wird - und die Ausgleichszahlungen für nicht nachgepflanzte Bäume steigen.