Leben in Berg am Laim

Für die Anwohner Berg am Laims gibt es nun weitere Möglichkeiten, zusammen zu kommen und das gemeinsame Leben im Viertel zu gestalten, denn der Stadtteilladen "baum20" wird um ein Nachbarschaftstreff erweitert. Schon zuvor war der Laden in der Baumkirchner Straße 20 eine Anlaufstelle für viele Bewohner und Gruppen des Viertels. Träger des neuen Treffs ist die Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit (MAGs). Finanziert wird er vom Sozialreferat München.

Altbekannte des "baum20" sowie Neuinteressierte können das zukünftige Angebot mitgestalten und ihre Ideen bei der Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 12. November, von 10 bis 14 Uhr einbringen. Mathias Brandstätter, Leiter des neuen Nachbarschaftstreffs, wird auch vor Ort sein. Folgen wird ein weiteres Programm aus einer Stadtteilführung am Samstag, 27. November, um 14 Uhr sowie einer Adventsfeier am selben Tag ab 18 Uhr. Treffpunkt wird beides Mal der "baum20" sein. Die Ausstellung "Berg am Laim im Wandel der Zeit" kann am Donnerstag, 18. November, von 16 bis 20 Uhr und anschließend bis Ende November zu den Bürozeiten besichtigt werden.