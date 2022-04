Einen Benefizabend der besonderen Art gibt es am Samstag, 9. April, 20 Uhr, in der Allerheiligen Hofkirche. Mehrere Musiker, darunter als Hochschullehrer tätige Solisten und Professoren, haben sich zusammengetan, um Geld für den guten Zweck zu erspielen. Alle Einnahmen aus Tickets und Spenden werden an die "ARD-Nothilfe Ukraine" weitergegeben. Auf dem Programm, das die Pianistin Lilian Akopova konzipiert hat, stehen Werke von Chopin, Mozart und Brahms sowie der ukrainischen Komponisten Wladimir Silvestrov und Boris Lyatoshonsky. Akopova hat bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Kiew gelebt und dort eine Musikschule für Hochbegabte besucht und mit Auszeichnung abgeschlossen. Seitdem lebt sie in München und hält bis heute engen Kontakt mit Freunden und Verwandten in der Ukraine. Als besonderer Höhepunkte wird der Schauspieler Axel Milberg das musikalische Programm mit zwei literarischen Beiträgen anreichern.

Ukraine-Benefizkonzert, u.a. mit Axel Milberg, Sa., 9. April, 20 Uhr, Allerheiligen Hofkirche, Tickets beim Veranstalter musikerlebnis.de