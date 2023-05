Tag für Tag sterben etwa 150 Arten aus. Eine Tragödie, die auch mit dem Verlust von Klängen verbunden ist. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist das Ziel hinter "Fragments Of Sonic Extinction". Einem Klangkunst-Online-Projekt des Münchner Künstlers Kalas Liebfried, das dieser im vergangenen Jahr zusammen mit internationalen Künstlern auf www.sonicextinction.net gestartet hat.

In diesen Tagen geht nun der zweite Teil des Klangkunst-Projektes online, zu dem etwa Beiträge zum Wackeltanz der Bienen oder dem Verschwinden der schwarzen Nashörner in Ostafrika gehören. Begleitend zum Online-Release findet diesmal am 13. Mai auch ein eintägiges Festival im Zirka statt. Begonnen wird um 10 Uhr mit DJ-Sets auf www.radio80k.de. Ab 16 Uhr gibt es Performances und Workshops und ab 20 Uhr dann Konzerte, unter anderen mit dem Duo Duma aus Nairobi.

Fragments Of Sonic Extinction, Opening Festival, Sa., 13. Mai, Zirka, Dachauer Straße 110c, www.sonicextinction.net