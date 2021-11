Knapp 150 000 Euro hat die Benefiz-Auktion des Akademievereins zugunsten der Studierenden der Münchner Kunstakademie erbracht. Vor einigen Jahren hatte man bereits einmal eine so hohe Summe vermelden können. Alle 120 aufgerufenen Werke erhielten einen Zuschlag. Die Auktionatoren waren wieder Katrin Stoll vom Auktionshaus Neumeister und Bernhard Wittenbrink von der Galerie Wittenbrink. Besonders freute sich der Akademieverein auch, dass die Vorbesichtigungen so gut angenommen worden waren. Um in diesen Pandemiezeiten auf alles vorbereitet zu sein, setzte der Verein auf eine Ausstellungsphase von fast fünf Wochen statt auf wenige Tage und konnte in der Zeit rege Besucherströme registrieren. Zudem wurden erstmals Porträtfotos von allen Studierenden gemacht sowie die Website deutlich umfangreicher gestaltet als in den Vorjahren. Die gestiegene Beteiligung der Professorinnen und Professoren - Albert Hien, Peter Kogler, Dieter Rehm, Ursula Rogg und Pamela Rosenkranz hatten Werke für die Auktion gespendet - wertet der Akademieverein als Zeichen für den gestärkten Zusammenhalt an der Akademie. Eine Neuerung hat der Verein fürs kommende Jahr beschlossen: In Zukunft wird es für Alumni und Studierende der Akademie einen reduzierten Mitgliedsbeitrag in Höhe von 45 Euro pro Jahr geben. Der reguläre Jahresbeitrag beträgt 90 Euro.