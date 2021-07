Lang war es nur ein Traum. Doch jetzt präsentiert das Mozartfest Augsburg vom 8. bis 11. Juli das "Klassik Open Air am Elias-Holl-Platz": fünf Konzerte mitten in der Innenstadt. Im Mittelpunkt steht ein Zyklus großer Beethoven-Symphonien im Dialog mit musikalischen Zeitgenossen. Die "Eroica", die "Fünfte" und die "Pastorale" sind am 9., 10. und 11. Juli mit der Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus), dem "Orchestra in Residence", zu erleben. Eröffnet wird aber mit Steve Reichs "Music for 18 Musicians" (8.7.), das Augsburger Labor für Medienkunst Lab Binaer steuert Visuals bei. Zu einer Matinee (11.7.) laden die Bayerische Kammerphilharmonie und Gabriel Adorjàn.

Infos auf www.mozartstadt.de