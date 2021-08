Am Montag Boxtraining, dienstags Keramikworkshop, mittwochs ein Ausflug - Grundschulkinder aus dem Viertel können sich von Montag, 9. August, an auf ein abenteuerliches Ferienprogramm freuen. Der Verein "Little West" bietet bis zum 3. September täglich von 10 bis 13 Uhr sowie an ausgewählten Nachmittagen kostenlose Workshops und andere Veranstaltungen im Ladenzentrum an der Wiesentfelser Straße 68 und auf den umliegenden städtischen Grünflächen an. Die Kinder sollen durch das Programm nicht nur während der Ferienzeit eine unterhaltsame Beschäftigung finden, sondern darüber hinaus erfahren, wo sie im Viertel ihre Freizeit verbringen können. Auch Eltern werden darüber informiert, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, wenn beispielsweise der Sportverein zu teuer ist. Mit den kostenlosen Angeboten will der Little West auch Familien, die finanziell und sozial belastet sind, eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung ermöglichen. Das Programm ist unter www.little-west.de einzusehen.