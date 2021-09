Dosenwerfen und Dschungeltiere basteln, Minigolf-Fußball und Frisbee, Zirkusluft schnuppern und ein Stelzentheater: Der Mariahilfplatz wird am Montagnachmittag zu einer Abenteuerlandschaft für Kinder, beim großen Spielfest von 14 bis 18 Uhr. Anlass ist der Weltkindertag am 20. September. Die Stadt München nimmt dieses Datum sowie den Weltspieltag am 29. Mai stets zum Anlass, um in einem Stadtteil zwei Kinderfeste zu organisieren. Im Mai war die Veranstaltung wegen der Pandemie zu einem Spiel-Spaziergang eingedampft worden. Diesmal ist das Angebot umfangreicher: Circa 30 Partner aus dem Netzwerk der Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt sind mit Ständen und Aktionen vertreten, darunter etliche Vereine und Organisationen.