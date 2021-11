Sich den Namen Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho merken zu müssen, wäre vielleicht auch zu viel verlangt. Deshalb nennt sich die 20-jährige Londonerin mit Wurzeln in Nigeria, im Tschad und in Frankreich Arlo Parks. Auf der Plattform BBC Music Introducing hat sie vor drei Jahren ihre ersten Songs hochgeladen - und alsbald bedeutende Awards von AIM und BBC als Aufsteigerin des Jahres sowie höchstes Lob von Billie Eilish bis Michelle Obama bekommen. Das Anfang des Jahres erschienene Debütalbum "Collapsed in Sunbeams" gewann gar den Mercury Prize und wurde auch in der Süddeutschen Zeitung als "erste Pop-Sensation des Jahres" gefeiert. Jetzt nimmt das soulige, verspielte Sprachrohr der Generation Z die unterbrochene Release-Tour wieder auf und kommt hoffentlich am Mittwoch nach München - statt ins Ampere verlegt in die große Muffathalle unter 2-G-Regel mit FFP2-Maske.

Arlo Parks, Mi., 24. Nov., 20 Uhr, Muffathalle, Zellstr. 4