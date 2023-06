Von Andreas Pernpeintner

Diese vierte Zugabe in der Isarphilharmonie ist als Botschaft bewegend: John Williams' eigens für Anne-Sophie Mutter und ihr Kammerorchester "Mutter's Virtuosi" arrangierte Melodie aus "Schindlers Liste" als Gebet für die Kriegsopfer in der Ukraine. All das, was hier mitschwingt, bedeutet aber auf dem letzten Meter einen abrupten Stimmungswandel in einem Konzert, das (abgesehen von André Previns "Nonet" mit seinen beziehungsreich verschlungenen Stimmen) auf überbordende Spielfreude getrimmt ist.