19. August 2019, 18:42 Uhr Am Sonntag am Hauptbahnhof Zwei Zugbegleiter bestohlen

Zwei Zugbegleitern wurde am Sonntag am Münchner Hauptbahnhof das Gepäck gestohlen. Erst meldete sich die Zugbegleiterin eines ICE Richtung Düsseldorf bei der Polizei. Sie hatte ihre Tasche und einen Rollkoffer kurze Zeit in der Nähe der Zugtüre allein gelassen, danach war das Gepäck verschwunden. Noch währen die Polizei die Anzeige aufnahm, fanden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bahn die Taschen in einem offenen Schließfach. 170 Euro Bargeld, Kreditkarten und ein Tablet-Computer fehlten. Wenig später vermisste der Zugbegleiter eines ICE nach Hamburg seinen Rucksack. Er wurde ebenfalls in einem Schließfach gefunden, der Geldbeutel war leer. In einem anderen Fach lagen die zuerst vermissten Kreditkarten. Die Bundespolizei ermittelt.