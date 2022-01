Altstadt:Raubversuch scheitert an Polizeipräsenz

Zur falschen Zeit am falschen Ort haben zwei Jugendliche versucht, einen 16 Jahre alten Münchner um seine Bauchtasche zu erleichtern. Die Jungkriminellen pöbelten am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Fußgängerzone zunächst eine Gruppe anderer Jugendlicher an und drängten im Verlauf der Auseinandersetzung den 16-Jährigen und einen Begleiter in die Eisenmannstraße ab. Dort verlangten sie unter Vorzeigen eines Messers die Herausgabe der Bauchtasche. Wegen der erwarteten Corona-Proteste waren in dieser Gegend aber auch viele Polizisten unterwegs, und als sich Beamte dem Geschehen näherten, flüchteten die Jugendlichen ohne Beute in Richtung Herzogspitalstraße.