Am Donnerstag ist erneut ein junger Mann durch Stiche verletzt worden. Der 23 Jahre alte Münchner hatte sich noch in die Kreuzstraße geschleppt, nachdem Passanten gegen 16.30 Uhr von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Sonnenstraße berichtet hatten. Der am Boden liegend aufgefundene Mann wurde im Krankenhaus operiert, dabei stellten sich seine Verletzungen als nicht lebensbedrohlich heraus. In der Nähe des Verletzten stellten die Beamten auch ein Messer sicher. Der zweite Tatbeteiligte entfernte sich nach Zeugenaussagen mit einem E-Scooter vom Tatort. Der etwa 1,90 Meter große, schwarzhaarige Mann soll Blut am Ärmel seiner weißen Jacke gehabt haben. Das für Körperverletzungen zuständige Kommissariat 24 ermittelt.