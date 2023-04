Womöglich hätte es ein klärendes Gespräch zwischen zwei Familien nach längeren Streitigkeiten werden sollen - das werde noch ermittelt, sagt ein Polizeisprecher - geendet hat das Treffen auf der Putzbrunner Straße in Altperlach aber mit einer Schlägerei und einem Schwerverletzten. Am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlug ein 19-Jähriger laut Polizei mehrmals mit einer Eisenstange auf den Kopf eines 50-Jährigen ein. Der 19-Jährige wurde festgenommen, das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Drei andere Beteiligte kamen mit Blutergüssen davon, die an Ort und Stelle behandelt wurden.