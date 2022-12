Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten in München zum vierten Adventssonntag, 18. Dezember. Für die Gottesdienste gelten die jeweils aktuellen Hygieneregeln, das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.

Katholische Kirchen

Im Liebfrauendom feiert Domkapitular Hans-Georg Platschek um 10 Uhr den Hauptgottesdienst, begleitet von den Dombläsern und Kantorengesängen; um 12 Uhr bietet der Verein "Die Krippenfreunde" eine Führung durch den Krippenweg im Dom an; um 17 Uhr lassen das Vokalensemble der Dommusik, der Domchor, die Junge Domkantorei, das Barockorchester des Doms sowie Solisten unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium I bis III erklingen (Karten sind bei München-Ticket erhältlich, am Sonntag gibt es von 16 Uhr an Restkarten an der Abendkasse im Dom).

In Herz Jesu in Neuhausen feiert die Pfarrgemeinde um 10.30 Uhr einen Sonntagsgottesdienst. In St. Bonifaz sind junge Christen und ihre Eltern um 10 Uhr zu einer Kinder- und Familienmesse eingeladen; um 11.15 Uhr feiern die Benediktiner ein Pfarr- und Konventamt, das auch als Livestream unter www.sankt-bonifaz.de übertragen wird; auch die Vesper um 18.15 Uhr kann in der Kirche wie auch via Livestream mitverfolgt werden; um 19 Uhr beginnt in der Basilika eine Abendmesse. In St. Ludwig lässt die Choralschola im Gottesdienst um 10 Uhr gregorianische Gesänge erklingen. Um 10 Uhr beginnt in der Asamkirche ein Heiliges Amt.

In St. Peter erklingt um Pfarrgottesdienst um 10 Uhr (lateinisches Amt) Tomás Luis de la Victorias Messe "O magnum mysterium". In St. Kajetan läuten um 8.15 Uhr die Kirchenglocken zu einer Heiligen Messe; um 10.30 Uhr beginnt ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle und Musik von Josef Gabriel Rheinberger, Pater Thomas Schuster OP predigt zum Thema "Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe".

In St. Michael lädt Pater Georg Sans SJ um 9 Uhr zum Hochamt ein, dabei präsentiert der Kammerchor Christmas Carols aus England; in der Spätmesse um 21 Uhr lassen die Sängerinnen und Sänger Adventsmotetten erklingen. In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone ist um 9.30 und um 11.30 Uhr Gottesdienst; um 16 Uhr ist Gelegenheit zum Besuch einer Messe in englischer Sprache, um 18 Uhr zum Besuch einer Messe in italienischer Sprache.

Um 9.30 Uhr lädt die Pfarrei Maria Heimsuchung im Westend zu einer eucharistischen Anbetung ein. In St. Paul sind in der Heiligen Messe um 11 Uhr Adventslieder im neuen Gewand für Kantorin, Flöte, Orgel und Gemeinde zu hören; um 20.15 Uhr ist wieder "Tat-Ort-Zeit": Im Zentrum der Andacht steht diese Woche das Langgedicht "Lichtgesang" von Ludwig Steinherr, das den Sonnengesang des Echnaton in moderner Weise überschreibt, vertieft durch die musikalische Antwort der Komponistin Teresa Henselmann.

In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt ist um 9, um 11 und um 17 Uhr Gelegenheit zum Besuch der Messe; um 19 Uhr veranstaltet die Gruppe "Hope City" einen Gebetskreis. In St. Anna im Lehel beginnt um 8.30 Uhr eine Heilige Messe in der Klosterkirche; um 10 Uhr feiert die Gemeinde Gottesdienst in der neuen Kirche, um 19 Uhr ist eine Abendmesse.

Evangelische Kirchen

Um 10 Uhr beginnt in St. Lukas ein Gospel-Gottesdienst mit Regionalbischof Christian Kopp und dem Gospelchor St. Lukas. Prof. Martin Wallraff lädt um 11.15 Uhr zu einem Universitätsgottesdienst zum Thema "Migration - ein jeglicher in seine Stadt" mit dem Universitätschor München in St. Markus ein. Pfarrer Thomas Römer predigt um 8.30 Uhr und um 10 Uhr in Gottesdiensten in St. Matthäus, der Gottesdienst um 10 Uhr wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen.

In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst "Laudate Dominum" mit dem Chor der Himmelfahrtskirche und Pfarrer Clemens Monninger. Ebenfalls um 10 Uhr finden Gottesdienste in St. Johannes mit Stadtdekanin i. R. Barbara Kittelberger, in der Erlöserkirche mit Pfarrer Andreas Braveny und in der Dreieinigkeitskirche mit Dekan i. R. Volker Herbert statt. Pfarrerin Stefanie Wist lädt um 10 Uhr in die Christuskirche und um 11.30 Uhr ins Kult 9 - Stadtteilzentrum im Löhehaus zu Singgottesdiensten ein.

Um 9.30 Uhr beginnen Gottesdienste in der Kreuzkirche mit Pfarrer Thomas Prieto Peral, in der Philippuskirche mit Pfarrer Rolf Wohlfahrt, in der Gethsemanekirche mit Prädikantin Andrea Bliese und in St. Paulus mit Pfarrer i. R. Harald Schmied. Pfarrer i. R. Michael Göpfert predigt um 9.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Lätare-Kirche und um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche.

Um 10 Uhr lädt Pfarrer Matthias Dörrich zu einem Adventslieder-Gottesdienst in die Epiphaniaskirche ein. Zur gleichen Zeit finden Gottesdienste in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin i. R. Karen Lesser-Wintges, in der Korneliuskirche mit Pfarrer Roman Breitwieser, in der Simeonskirche mit Pfarrer i. R. Roland Pelikan und in der Andreaskirche mit Prädikant Christian Schwarz statt. Ebenfalls um 10 Uhr beginnen Gottesdienste in der Auferstehungskirche mit Prädikantin Anna von Chossy, in der Carolinenkirche mit Prädikantin Ulrike Strobel, in der Passionskirche mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn und in der Emmauskirche mit Vikar Alexander Brandl.

Zudem laden um 10 Uhr zu Gottesdiensten ein: Pfarrerin Dagmar Knecht in die Magdalenenkirche, Pfarrer Philipp Gmelin in die Nikodemuskirche, Pfarrerin Heike Lüttgens in die Vaterunserkirche und Pfarrerin Dorothee Hermann in die Versöhnungskirche. Weitere Gottesdienste finden um 10 Uhr in der Dankeskirche mit Pfarrerin Anne Bickhardt, in der Offenbarungskirche mit Pfarrerin Verena Übler, in der Gustav-Adolf-Kirche mit Prädikant Fritz Hespelt und in der Friedenskirche mit Pfarrerin Yvonne Renner statt. Pfarrerin Irmgard Wolf-Erdt predigt um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Stephanuskirche.

In der Paul-Gerhardt-Kirche beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Christian Wolfram und um 11.15 Uhr ein Gottesdienst mit Prädikant Hans-Joachim Vieweger. Prädikant Harald Maier lädt um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst in die Bethanienkirche und um 11 Uhr zu einem Gottesdienst in die Kapernaumkirche ein. Um 10.30 Uhr finden Gottesdienste in der Jubilatekirche mit Pfarrer Sebastian Degkwitz und in der Reformations-Gedächtnis-Kirche mit Prädikant Wilhelm Oppenrieder statt. Pfarrerin Silke Höhne predigt um 11.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Jesajakirche.

Mit Lektorin Cornelia Albert beginnt um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Petruskirche und um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Apostelkirche. Pfarrerin Christine Heilmeier lädt um 10 Uhr in die Immanuelkirche und um 18 Uhr in die Nazarethkirche zu Singgottesdiensten ein. Für die Gemeinde der Sophienkirche findet um 16 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Feher ein Waldweihnachtsgottesdienst im Riemer Park statt.