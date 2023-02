Schön ist anders: der Riebeckplatz in Halle (Saale). Hier soll das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation entstehen.

Kommentar von Iris Mayer

Für 200 Millionen Euro wird der Bund ein Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation bauen. Er tut dies zu einem Zeitpunkt, an dem man durchaus fragen könnte, ob das Land nicht andere Sorgen hat. Krieg in Europa, Klimakrise, Energiewende - es gibt immer Themen, die dringlicher zu sein scheinen als die eigene Vergangenheit. Doch der Blick auf Umbrüche und Verwerfungen im Osten Deutschlands wie Europas vermag Antworten zu liefern auf die Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingen kann, wenn sich so gut wie alle Voraussetzungen für diesen ändern. Deshalb ist dies der beste Zeitpunkt für ein solches Zentrum.