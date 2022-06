Was Moskau sagt und was es tut

Kommentar von Moritz Baumstieger

Endlich scheint es gute Nachrichten zu geben in diesem Krieg: Russland und die Ukraine seien einen großen Schritt weitergekommen bei den Verhandlungen um Getreideexporte, meldet der türkische Verteidigungsminister. Seine Marine werde helfen, Seeminen vor der Hafenstadt Odessa zu räumen, russische Kriegsschiffe würden sodann Frachtern Geleitschutz geben, die ukrainischen Weizen dorthin bringen, wo er so dringend benötigt wird.

Menschen in Libanon, Ägypten, Tunesien jubeln, die jetzt schon horrenden Preise für das Bündel Fladenbrot werden nicht noch weiter steigen. Macky Sall, der Staatschef Senegals und Vorsitzende der Afrikanischen Union, kann mit sich zufrieden sein. Bei seinem Besuch im Moskau scheint er hinter dem Panzer des oft so zynisch agierenden Kriegsherrn Wladimir Putin irgendwo ein Herz gefunden zu haben. Hungersnöte im zuletzt von Dürren geplagten Ostafrika scheinen abgewendet zu sein.

Wirklich? Doch nicht nur die notorischsten Pessimisten werden bezweifeln, dass der Deal ernsthaft jenen Nebenschauplatz des Ukraine-Krieges befrieden kann, auf dem die gegenseitigen Abhängigkeiten einer globalisierten Welt Millionen Leben bedrohen. Die russische Führung hat schon oft bewiesen, dass sie kein Problem damit hat, das eine zu versprechen und gleichzeitig das andere zu tun.

Das hat Moskau in Syrien geübt, als es über Korridore für Zivilisten und Hilfslieferungen verhandelte und gleichzeitig Zivilisten und Hilfskonvois bombardierte. Das hat Moskau vorgeführt, als es eine Invasionsarmee an der Grenze der Ukraine zusammenzog und jeden Angriffsplan von sich wies. Und auch nun wieder gibt es Anzeichen, dass Putin taktiert: Gleichzeitig mit den Meldungen zu Verhandlungen kommen Nachrichten, dass Exportterminals für Getreide in der ukrainischen Stadt Mykolajiw zu Schutt gebombt wurden. Weizen aus der Ukraine taucht Berichten zufolge bereits in syrischen Regimegebieten und wohl auch der Türkei auf. Nur leider nicht von der Ukraine verschifft, sondern von den Invasoren, die dort beschlagnahmen und abtransportieren, was irgendwie von Wert ist.

Wenn starke Männer einen Deal abschließen

Dass Grundnahrungsmittel keine Verhandlungsmasse sein dürfen, um politische Ziele wie das Ende von Sanktionen zu erpressen, sollte nicht nur weltumspannender Konsens sein, sondern Handlungsmaxime für jeden, der auf der Ebene der internationalen Politik agiert. Bei den derzeitigen Verhandlungen sitzen die UN jedoch lediglich mit am Tisch, anstatt den Geleitschutz für die Frachter selbst zu organisieren. Und machtvolle Staaten wie die USA, Frankreich und Deutschland scheinen sich stark auf den türkischen Präsidenten zu verlassen, der den Trick mit politischer Erpressung selbst so gerne anwendet.

Selbst wenn die Verhandlungen nun zunächst ein Ergebnis bringen, wird Putin weiter mit dem Szenario drohen können, dass ausbleibende Getreidelieferungen Hungertote und neue Fluchtbewegungen in Richtung Europa zur Folge haben könnten. Und auch Recep Tayyip Erdoğan ist natürlich nicht ganz selbstlos: Beim Besuch des russischen Außenministers Lawrow in Ankara am Mittwoch ging es nicht nur um ukrainischen Weizen, sondern auch um Putins Zustimmung zur geplanten Militäraktion der Türkei in den Kurdengebieten Nordsyriens. Dass auch dadurch Zehntausende zu Flüchtlingen werden könnten, ist die eine Sache - dass die Region die Kornkammer Syriens ist, eine andere. Beide zeigen: Deals unter starken Männern sind selten wirklich gute Nachrichten.