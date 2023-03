In New York muss sich Donald Trump vor Gericht verantworten. Das wird ihn schwächen. Aber der Prozess wird die USA nicht vom Trumpismus befreien.

Kommentar von Fabian Fellmann

Er hat soeben Neuland betreten, Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg. Und mit ihm alle 330 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten. Erstmals in der fast 260-jährigen Geschichte des Landes ist ein ehemaliger US-Präsident strafrechtlich angeklagt worden. Bragg hat am Donnerstagabend bestätigt, dass ein Geschworenengremium entschieden hat, Donald Trump anzuklagen. Trotz wochenlanger Spekulationen fiel die Entscheidung am Ende überraschend plötzlich.