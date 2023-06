Das bemalte Haus, jetzt überflutet: eine Wand , wie Polina Raiko sie in ihrer Heimat Oleschky gestaltet hat.

Kommentar von Sonja Zekri

Das erste Bild, das die ukrainische Künstlerin Polina Raiko malte, zeigte eine Taube auf einem Zweig. Da war sie 69 Jahre alt und hatte bereits ein ganzes bitteres Leben hinter sich, als Verschleppte nach Nazi-Deutschland, als Mutter eines alkoholkranken, straffälligen Sohnes - und nie eine Kunstschule besucht. In den wenigen Jahren bis zu ihrem Tod 2004 malte sie ihr ganzes Haus am Ufer des Dnjepr bei Cherson aus mit Blumenwiesen, schwarzen Katzen und skeptisch blickenden Engeln. Die Ukraine ehrt Raiko als eine der wichtigsten naiven Künstlerinnen des Landes. Ihr Haus ist als nationales Erbe geschützt - und gerade in den Fluten des Dnjepr versunken. Es ist ein besonders schmerzlicher Verlust durch die Zerstörung des Dammes bei Nowa Kachowka.