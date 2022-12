Russland:Putin handelt nach der sowjetischen Methode

Der Machthaber im Kreml hat wissen lassen, dass es für den Krieg in der Ukraine kein finanzielles Limit gibt. Bittere Zeiten also für die Russen, denn überall wird das Geld fehlen.

Kommentar von Frank Nienhuysen

Die Superreichen bekommen jetzt auch was ab, von weit oben. Wie prekär die Lage für Russland sein muss, wie groß zumindest die Ungeduld, hat jetzt Putins Vertrauter Jewgenij Prigoschin deutlich gemacht. Der Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner griff die russischen Oligarchen als verwöhntes, angsterfülltes Grüppchen an, das abends in ein warmes Schwimmbecken abtauchen und sich vergnügen wolle, statt sich für die Front einzusetzen. Man müsse irgendwann begreifen, dass man sich trennen müsse von der verführerischen Welt, den Restaurants, Kurorten, Datschen, Schwimmbecken. "Je schneller ihnen alles genommen wird, desto besser." Das saß. Es ist nicht die Zeit für Luxus, der Ton ist extrem rau, die meisten Menschen in Russland wissen das schon lange.

Dass für Putin in der Ukraine doch nicht alles nach Plan läuft, ist an vielen Ecken und Enden und natürlich auch an Prigoschins Oligarchenschelte spürbar. Der Kreml-Chef gibt darauf eine, natürlich, militärische Antwort: Er lässt die Armee auf 1,5 Millionen Angehörige vergrößern. Und zudem ließ er noch wissen, es gebe für den Einsatz in der Ukraine keine finanziellen Grenzen. Dieser Blankoscheck dürfte Folgen haben. Auch für alle Russinnen und Russen, die nicht den Streitkräften angehören. Irgendwo muss das Geld ja dann fehlen.

Für die Ukraine wird das Jahr 2023 ein besonders wichtiges Jahr, und für Russland wird es das auch. Ob es nun bald eine Winteroffensive startet oder erst eine im Frühjahr oder gar Sommer - es wird dazu wieder sehr viel Kapital und Menschen brauchen. Die russische Zentralbank-Chefin Elwira Nabiullina würde Putin nie öffentlich und schon gar nicht scharf widersprechen, aber sie hat deutlich gemacht, dass zum Militär geschickte Arbeitskräfte der heimischen Wirtschaft an anderer Stelle eben fehlen. Ganz zu schweigen von den 100 000 IT-Spezialisten, die Russland seit Kriegsbeginn schon verlassen haben und nun die Wirtschaft in Armenien, Georgien und Kasachstan beleben.

Für die russische Gesellschaft ist der Krieg eine große, bisweilen traumatische Belastung

Das Primat des Militärs droht andere Belange zurückzuwerfen, all jene, die Putin in den vergangenen Jahren immer wieder voranzutreiben versprochen hatte: eine bessere Bildungspolitik, ein besseres Gesundheitssystem, den Kampf gegen Armut, das Streben nach mehr Wohlstand. Das ist für all jene besonders bitter, die im Krieg in der Ukraine keinen Sinn erkennen und die "Spezialoperation" ablehnen. Doch auch für die vielen Menschen in Russland, die Moskaus Propaganda von den bösen Absichten der Amerikaner und Europäer glauben, macht es die Lage deshalb nicht besser. Wenn sie auch den sinkenden Lebensstandard dem Westen anlasten, zu spüren bekommen sie ihn gleichwohl durch den Mangel an Insulin in Apotheken, die gestrichenen Flüge und Busverbindungen. Alle anderen sind ohnehin bereits aus Russland geflüchtet.

Für die russische Gesellschaft ist der Krieg eine große, bisweilen auch traumatische Belastung. Die Nachfrage nach psychologischer Hilfe ist seit Februar sprunghaft gestiegen. Massiv verschärfte Gesetze lassen den Menschen immer weniger Raum, sich zu äußern. Sie schüchtern ein, verunsichern und sind eine Art Kampfansage an die eigene Bevölkerung. Die belarussische Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch hat über die Gesellschaft in der Sowjetunion gesagt, der Mensch darin sei ein Wesen wie ein Schmetterling in Zement. Die zuletzt so deutlich gewachsene Unfreiheit in Belarus wie Russland lähmt nun auch deren heutige Gesellschaften.

Die ständig gefilterte Stimmung im Land verzerrt die Wahrnehmung der Führung

Wer traut sich noch, etwas Kritisches zu sagen, zu widersprechen? Wo unter staatlichem Druck die zivile Gesellschaft erstarrt, wird die Kluft zwischen Führung und Geführten groß und größer. Dass Putin erstmals die traditionelle Jahrespressekonferenz ausfallen ließ und der Kreml die Mitglieder des Menschenrechtsrats darum bat, Putin nicht mit heiklen Fragen über den Krieg in der Ukraine aufzubringen, ist auch langfristig für den Führungszirkel riskant. So hört man jedenfalls nicht Stimmen wie die eines pensionierten Geologen, der in einem Provinzdorf ohne Stromversorgung auf einem Schild mahnt, die Armut zu bekämpfen und nicht Amerika.

Als Michail Gorbatschow einst in Moskau an die Macht kam, war er überrascht, wie sehr die ständig gefilterte Stimmung im Land die Wahrnehmung der Führung verzerrt hatte. Auch Putin und Co. koppeln sich zunehmend ab und handeln nach der sowjetischen Methode, dass der Mensch für den Staat da zu sein habe und nicht umgekehrt. Gerade erst hat Putins Vorgänger Dmitrij Medwedjew vorgeschlagen, geflüchteten Russinnen und Russen lebenslang die Rückkehr in ihre Heimat zu verbieten. Das zeugt von Hass, auch Verzweiflung und verstärkt in Russland hunderttausendfach innerfamiliäre Tragödien, die Entfremdung zwischen Gegangenen und Gebliebenen. Auch das sind die Folgen eines Krieges, von dem Moskau sagt, er könne noch lange dauern.