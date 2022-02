Und nun, Europa? Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend in Brüssel.

Kommentar von Stefan Kornelius

Sanktionen sind eine wahrhaft zweischneidige Angelegenheit, sie wirken stets doppelt: In die eine Richtung sollen sie strafen, den Bruch mit Recht und Regeln beantworten und dem Gegner einen gravierenden Schaden zufügen. Zugleich sind sie Ausdruck der Selbstbehauptung und stehen für den Abschied von einer als falsch erkannten politischen Haltung. Sanktionen rücken also die Verhältnisse zurecht und richten Schaden an - auf beiden Seiten.