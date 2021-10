Das System Kurz könnte bald zu einer Episode werden, an die sich das Land nur ungern erinnert. Doch solange man die öffentliche Meinung in Österreich mit Millionen korrumpieren kann, wird es keinen Neuanfang geben.

Kommentar von Cathrin Kahlweit

Die Koalition in Österreich steht noch, die "neue Volkspartei" ist immer noch in der Regierung, Sebastian Kurz ist noch Parteichef. Aber sonst steht kein Stein mehr auf dem anderen. Innerhalb von Tagen ist das "System Kurz" implodiert. Viele in der ÖVP haben das noch nicht verstanden; die Panik in der Partei ist aber unübersehbar, seit Kurz als Kanzler zurücktreten musste.