Wie die Überfahrt übers Mittelmeer für viele Flüchtlinge endet, davon zeugen in Italien angespülte Bootsreste.

Kommentar von Marc Beise

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat in Europa kein gutes Ansehen. Das hängt mit ihrem knallhart rechten und anti-europäischen Wahlkampf zusammen und damit, dass sie einer Regierung von Populisten und Postfaschisten vorsteht. Seit Monaten schon versucht Meloni, sich in Brüssel als zuverlässiger Partner zu profilieren. Trotzdem wandern Themen, die Italien wichtig sind, einfach in die Wiedervorlage.