Kommentar von Johanna Pfund

Es fehlen fast die Worte, um diesen Abgrund zu beschreiben: Ein erwachsener Mann hat in Nordrhein-Westfalen über Jahre hinweg Kinder missbraucht, die Hälfte der Opfer war noch keine drei Jahre alt. Also Babys und Kleinkinder, darunter einige, die er über Jahre hinweg als Babysitter betreut hatte. Den Eltern, die dem Mann ihre Kinder anvertraut hatten, sei nie etwas aufgefallen, so sagen es die Ermittlungsbehörden. Nicht aufgefallen ist auch, dass der Mann Dutzende Mittäter hatte und Millionen Bilder und Videos speicherte. Erst sein Chat mit einem Kinderschänder in Berlin führte die Ermittler in die unauffällige Vorstadtsiedlung von Wermelskirchen, in der der kinderlose, aber verheiratete Täter lebte. Es ist ein Alptraum mitten im wohlgeordneten Deutschland. Leider einer, der sich trotz vieler Ankündigungen und Gesetzesverschärfungen alle paar Jahre wiederholt - was zeigt: die Anstrengungen müssten deutlich verstärkt werden, um Kinder und Jugendliche zu schützen.