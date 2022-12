Könnte man reingehen in einen Vakuum-Kessel, in dem eine Kernfusion stattfinden kann, dann würde man in etwa dieses Bild sehen.

Kommentar von Marlene Weiß

Es gibt nur selten Ergebnisse aus der, Achtung, Grundlagenforschung, die sich so wunderbar vielseitig interpretieren lassen wie der Erfolg von US-Forschern in der Kernfusion vom vergangenen Dienstag. Für die US-Regierungsvertreter, die das Resultat vorstellten, war klar: Amerika hat mal wieder allen gezeigt, wo die Deuterium-Tritium-Kapsel hängt. Christian Lindner sah eine Bestätigung für die FDP: "Wir brauchen mehr Freude am Erfinden und Einsteigen als am Verbieten und Aussteigen", schrieb er auf Twitter. Was prompt politische Gegner erboste. Und schon ist die schönste Scheindebatte im Gang, schneller als man "thermonuklear" sagen kann.