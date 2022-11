Bislang durften in Einrichtungen der Katholischen Kirche, wie hier dem Seniorenheim Cusanusstift in Bernkastel-Kues, offiziell nur Menschen arbeiten, die weder wiederverheiratet noch homosexuell waren. Diese Regelung wurde nun gekippt.

Kommentar von Annette Zoch

Die katholische Kirche in Deutschland bietet häufig Anlass zu Kritik - doch diesmal sind lobende Worte angebracht: Die Neuordnung des katholischen Arbeitsrechts ist ein Fortschritt. Viele der 800 000 Mitarbeitenden bei Kirche und Caritas können aufatmen: Schwule und lesbische Paare müssen sich nicht mehr verdruckst verstecken, den Partner als "Cousin" oder "Cousine" vorstellen, Geschiedene müssen bei Wiederheirat nicht um ihren Job fürchten. Von nun an gilt: Wie die Angestellten ihr Privatleben gestalten, geht ihre Chefs nichts an.