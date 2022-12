Kommentar von Hubert Wetzel

Cannabis ist eine illegale Droge. Das kann man gut oder schlecht finden, sinnvoll oder absurd. Aber es ist so. Dass es viele Menschen gibt, die trotzdem gerne kiffen, weil es ihnen Spaß macht, ändert daran zunächst nichts. Es ist deswegen keine Kleinigkeit, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorhat: Er möchte die Abgabe von Cannabis in Deutschland erlauben. Zwar nur in geringen Mengen, nur an Erwachsene und nur zu "Genusszwecken". Aber es ist dennoch eine wesentliche Änderung der deutschen Drogenpolitik.