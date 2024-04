Kommentar von Tomas Avenarius

Das, was die Angelsachsen in lautmalerischer Schönheit "Tit for Tat" nennen und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in hilfloser Wichtigfühlerei als "Drehen an der Eskalationsspirale" bezeichnet, kann der Natur der Sache nach nicht endlos weitergehen. Die Israelis greifen die iranische Botschaft in Syrien an, die offensichtlich eine Außenstelle der Revolutionsgarde war. Die Iraner lassen im Gegenzug 300 Drohnen und Raketen auf einen Militärflughafen im Negev fliegen. Die Israelis, die dank der USA glimpflich davongekommen sind, ziehen schnellstmöglich nach und attackieren rund um Isfahan. Kann das gutgehen?