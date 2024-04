Die Führung in Teheran hat den Tabubruch gewagt - und erstmals Israel direkt mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Kommentar von Raphael Geiger

In der Woche nach dem iranischen Angriff auf Israel geht es im Westen im Prinzip darum, dass Israel nicht zurückschlagen soll. Ja, sicher, die EU und die USA bringen neue Sanktionen gegen das iranische Regime auf den Weg. Sanktionen, die richtig sind - und die weitgehend symbolisch wirken werden. Selbst die überfällige Aufnahme der Revolutionsgarde auf die Terrorliste wäre symbolisch, und nicht mal darauf konnten die Europäer sich bisher einigen. Eine neue Iran-Politik? Als Russland die Ukraine überfiel, war drei Tage später der deutsche Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt; iranische Maschinen landen dieser Tage in Europa, auch in Deutschland, als wäre nichts geschehen.