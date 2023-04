Kommentar von Saskia Aleythe

Neun Jahre noch, dann könnte der Hamburger Hafen mit den Chinesen goldene Hochzeit feiern. 1982 legte zum ersten Mal ein Schiff der Staatsreederei Cosco am Terminal Tollerort an, um die 1200 Container voll mit Ware abzuliefern. Heute sind es mehr als 20 000 Boxen auf einem Schiff, gefüllt mit Fernsehern, Telefonen und Turnschuhen. Eine gewachsene Beziehung also, über 40 Jahre hält die Verbindung zwischen Hamburg und China schon, und weil Industrie und Privatkunden mit Vorliebe Produkte aus China bestellen, ist das Land der wichtigste Kunde am wichtigsten deutschen Hafen. Ihn zu vergraulen, können sich die Hamburger nicht leisten.