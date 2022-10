Von Alexander Mühlauer

Die Briten lieben Quizspiele, Kwasi Kwarteng ist da keine Ausnahme. Als Student gewann er "University Challenge", eine legendäre Quizsendung in der BBC. Kwarteng machte damals Schlagzeilen, weil er nicht nur ein charismatischer Sieger war, sondern weil er gleich zweimal ein Wort sagte, das man 1995 noch nicht so oft im Fernsehen zu hören bekam: fuck.

Die BBC entschuldigte sich dafür. Von Kwarteng ist hingegen kein sorry überliefert, es würde auch nicht so recht zu ihm passen. Er gilt als temperamentvoll, noch heute fällt es ihm mitunter schwer, die Contenance zu wahren. In einer Welt, in der die meisten Politiker kaum von ihren Redemanuskripten abweichen, ist so einer natürlich erfrischend. Doch als britischer Finanzminister, der Kwarteng seit nun einem Monat ist, kann das auch schnell gefährlich werden.

Welch fatale Folgen ein falsches Wort haben kann, musste Kwasi Kwarteng gleich zu Beginn erfahren. Nachdem er die größten Steuersenkungen seit 50 Jahren verkündet hatte, verlor das britische Pfund massiv an Wert. An den Finanzmärkten brach Chaos aus. Doch anstatt zu erklären, wie er das Entlastungspaket finanzieren will, saß Kwarteng in einem Fernsehstudio und sagte: "Da kommt noch mehr."

Seinen Plan, den Spitzensteuersatz zu senken, musste er flugs wieder kassieren

So kam es auch, allerdings anders als von Kwarteng gedacht. Um die Märkte und Kritiker in seiner Konservativen Partei zu beruhigen, blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Kehrtwende zu vollziehen. Er nahm das Vorhaben, den Spitzensteuersatz zu senken, zurück. Seitdem hat sich die Lage an den Finanzmärkten wieder etwas entspannt, aber der Schaden ist da. The damage is done, sagt man im Englischen, wenn jemand etwas angestellt hat, das sich leider nicht mehr ändern lässt. Und so muss Kwarteng beim Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in dieser Woche vor allem eines betreiben: Schadensbegrenzung.

Bevor Kwarteng Schatzkanzler in der Regierung von Premierministerin Liz Truss wurde, war er Wirtschaftsminister im Kabinett von Boris Johnson. Seit 2010 vertritt er den Wahlkreis Spelthorne in der südenglischen Grafschaft Surrey. Ursprünglich kommt Kwarteng aus London, dort wurde er 1975 geboren. Seine Eltern waren in den Sechzigerjahren zum Studium aus Ghana nach Großbritannien eingewandert. Seine Mutter ist Anwältin, sein Vater Wirtschaftswissenschaftler. Kwarteng besuchte eine staatliche Grundschule, danach das private Eton College. Schließlich studierte er Geschichte an der Universität Cambridge. Kwarteng verbrachte auch einige Zeit in Harvard, ehe er im Jahr 2000 in Cambridge promovierte.

Nicht einmal das Kabinett war unterrichtet von dem Vorhaben

Nach seinem Studium arbeitete er als Analyst bei Investmentbanken. Nebenbei schrieb er Kolumnen für den Daily Telegraph und ein Buch über das Erbe des britischen Empire. Zusammen mit Liz Truss und einigen anderen Tories verfasste er vor zehn Jahren eine programmatische Schrift namens "Britannia Unchained". Die Autorinnen und Autoren plädieren darin für einen schlanken Staat im Sinne von Margaret Thatcher, der den Bürgern möglichst wenig vorschreibt. Am häufigsten zitiert wurde die Feststellung, dass Briten am Arbeitsplatz die "schlimmsten Faulenzer der Welt" seien.

Faul ist Kwarteng ganz sicher nicht. Den Sommer über soll er bis spät in die Nacht an jenen Steuersenkungsplänen gearbeitet haben, die er nun verteidigen muss. Immer wieder soll er sich mit Liz Truss getroffen haben, um alles zu besprechen. Zumeist im Londoner Stadtteil Greenwich, wo die beiden wohnen. Auch Außenminister James Cleverly und der frühere Brexit-Minister David Frost leben dort, weshalb britische Medien von der "Greenwich Gang" sprechen.

Das Verhältnis zwischen Kwarteng und Truss scheint ziemlich eng zu sein. Die Sache mit dem Spitzensteuersatz haben die beiden nicht einmal mit dem Kabinett besprochen, sondern einfach im Unterhaus verkündet. So manchen Parteikollegen dürfte da das F-Wort durch den Kopf gegangen sein.