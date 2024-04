Kommentar von Alexander Mühlauer

In diesen Tagen wird einem mal wieder bewusst, was Europa mit dem Brexit verloren hat. Wenn die Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag bei ihrem Gipfel in Brüssel darüber reden, wie sich die EU zwischen den ökonomischen Supermächten USA und China behaupten kann, fehlt die Stimme Großbritanniens. Es fehlt die Stimme einer großen europäischen Volkswirtschaft, die sich weltweit für freie Märkte und gegen Protektionismus einsetzt. Genau eine solche Stimme bräuchte es jetzt, um das Versprechen zu erneuern, das die EU noch immer zusammenhält: das Versprechen von Wohlstand.