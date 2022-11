Deutschland und Frankreich:Und sie mögen sich doch

Kommentar von Kathrin Müller-Lancé

An diesem Freitag ist es also wirklich so weit: Die französische Premierministerin trifft Bundeskanzler Scholz. Eigentlich hätte Élisabeth Borne schon im September nach Berlin reisen sollen, doch der Besuch wurde abgesagt, der Kanzler hatte Corona. Selbst für ein Schaltgespräch mit der Premierministerin schien Scholz zu krank zu sein - was in Frankreich irritierte. Denn am selben Tag war der Kanzler fit genug, um per Videokonferenz sein 200-Milliarden-Doppelwumms-Paket zu verkünden.