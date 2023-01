Die Arbeit auf den Corona-Stationen brachte Pflegekräfte und Mediziner an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Die Schrecken von Covid-19 und die dadurch sichtbar gewordenen Probleme des deutschen Gesundheitssystems sind schon fast wieder vergessen. Was für ein Fehler.

Kommentar von Christina Berndt

Vor genau drei Jahren zerstörte ein Corona-Test die damals noch verbreitete Hoffnung, Deutschland könnte einfach so davonkommen. Am 27. Januar 2020 war das neue Virus aus China zweifelsfrei auch hierzulande angekommen. Ein junger Mann in der Nähe von München hatte sich bei einer Kollegin aus China mit Covid-19 angesteckt. Welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, menschlichen und medizinischen Katastrophen nun zu meistern wären, ahnte damals kaum jemand. Selbst Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, war wenige Tage zuvor noch davon ausgegangen, "dass sich das Virus nicht sehr stark auf der Welt ausbreitet". Und der damals amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, Deutschland sei gut gerüstet, um mit diesem Virus fertigzuwerden. Doch gut vorbereitet - das war man wirklich nicht.