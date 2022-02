Bundeswehr:Wenn nicht mal genug Munition da ist

Kommentar von Mike Szymanski

In Artikel 87a des Grundgesetzes steht: "Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf." Im Jahr 2022, in dem Russland die Ukraine überfallen hat, muss die Politik sich eingestehen, dass die Bundeswehr dazu aber nicht wirklich in der Lage ist. Der Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte, Generalleutnant Alfons Mais, fasste den Zustand der Bundeswehr an jenem Tag, an dem Wladimir Putin seine Panzer in den Krieg schickte, in knappen Worten zusammen: Die Bundeswehr sei "mehr oder weniger blank". Und damit hat er leider recht.