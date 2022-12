Kommentar von Jörg Häntzschel

20 Benin-Bronzen aus deutschen Museen haben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Dienstag in Nigeria übergeben. Etwa 1000 weitere bleiben vorerst in Deutschland, jedoch als Leihgaben Nigerias. Das Eigentum an ihnen wurde schon im Juli überschrieben. Deutschland geht damit allen anderen europäischen Ländern voran.