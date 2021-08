Angela Merkel während der Sitzung des Bundestags, in der sie ihre Regierungserklärung zu Afghanistan abgibt.

In ihrer Regierungserklärung zu Afghanistan hat Angela Merkel auf das große Vertrauen gesetzt, das sie nach wie vor genießt. Doch es werden vor allem zwei befremdliche Sätze in Erinnerung bleiben.

Kommentar von Nico Fried

Angela Merkel genießt nach knapp 16 Jahren im Amt noch immer viel Ansehen. Das zeigt sich in den hohen Popularitätswerten der Kanzlerin ebenso wie darin, dass niemand von denen, die sich um ihre Nachfolge bewerben, auch nur annähernd ähnliche Werte hat. Dieser Respekt gründet darauf, dass sie das Land durch mehrere Krisen geführt hat, dabei nicht fehlerfrei geblieben ist, aber immer den glaubwürdigen Eindruck erweckt hat, sich redlich um vernünftige Lösungen zu bemühen. In ihrer Regierungserklärung zum Debakel in Afghanistan hat die Kanzlerin jetzt noch einmal auf dieses Vertrauen gebaut - aber diesmal ist das völlig missglückt.