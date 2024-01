Am ehesten könnte man den vierten Offiziellen mit einem Wildtierzähmer vergleichen. Wie das berühmte Duo Siegfried & Roy früher in seinen Shows müssen die vierten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit teils gefährlich wütenden Lebewesen umgehen: Fußballtrainern. Ihr natürliches Habitat - die mit weißer Kreide markierte Coaching Zone - dürfen Trainer nämlich nicht verlassen und sollen sich dort nach Möglichkeit benehmen. Für Recht und Ordnung auf dem Spielfeld ist der Schiedsrichter mit der Pfeife verantwortlich, für den Rest der vierte Offizielle. Zu den Verwaltungsaufgaben zählt neben der Trainerzähmung auch die vorschriftsmäßige Verwendung der Tafel, mit der Einwechslungen und Nachspielzeiten angezeigt werden, zudem soll sich auch der vierte Schiedsrichter bei kritischen Situationen auf dem Feld kommentierend einschalten. Und im Notfall höhere Aufgaben übernehmen: Bei Verletzungen des Hauptschiedsrichters oder der Assistenten springt der vierte Offizielle ein. Und als Trainerzähmer an der Seitenlinie darf sich in solchen Sonderfällen dann sogar mal ein Zuschauer betätigen - wie am Wochenende in Wolfsburg.