Frank Elstner, 78, hat unzählige Fernsehformate erfunden und moderiert, darunter die größte Unterhaltungsshow Europas, Wetten, dass..? Und er hat über viele Jahre Interviewsendungen geleitet. Zuletzt hatte er auf Youtube das intime Format Wetten, das war's..? selbst produziert, in dem er mit jeweils einem Prominenten in einem leeren Fernsehstudio ein langes Gespräch führte. Nun hat Netflix Wetten, das war's..? gekauft. Interviewt werden unter anderem Daniel Brühl, Charlotte Roche und Lena Meyer-Landrut. Beim Gespräch in seinem Büro in Baden-Baden über den großen Reiz von Interviews vertauscht Elstner gern die Rollen. Manchmal fragt man sich: Wer ist hier eigentlich der Interviewer?