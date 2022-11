Marie-Agnes Strack-Zimmermann war in der Sendung "Maischberger" zu Gast. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses lobte zwar die Besonnenheit der Nato, ließ diese aber bei ihrem inzwischen gelöschten Tweet vermissen.

An einem Tag, in einem kurzen Moment kann viel passieren, das hat diese Woche in erschreckender Deutlichkeit gezeigt. Die Talkrunde bei Sandra Maischberger indes lässt den weltmüden Zuschauer darin schmoren, dass nichts passiert.