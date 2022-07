Deutsche Welle und Voice of America in der Türkei offenbar gesperrt

Die türkische Aufsichtsbehörde für den Rundfunk (RTÜK) hat offenbar den Zugang zur Deutschen Welle in der Türkei gesperrt. İlhan Taşcı, Vorstandsmitglied von RTÜK, schrieb auf Twitter: "Der Zugang zum türkischsprachigen Dienst der Deutschen Welle, DW Turkce, und Voice of America, die keine Genehmigungen beantragt haben, wurde auf Antrag des RTÜK-Vorstands vom Strafgerichtshof in Ankara blockiert." Am Donnerstagabend gab es Probleme beim Zugriff auf das Internetangebot der Deutschen Welle in der Türkei.

Dem deutschen Auslandssender und weiteren ausländischen Medien drohte bereits seit Februar eine Sperre ihres Online-Programms in der Türkei. Die türkische Rundfunkbehörde hatte die Sender offiziell dazu aufgefordert, eine Lizenz für On-Demand-Angebote zu beantragen. Die Deutsche Welle hatte daraufhin angekündigt, gerichtlich dagegen vorzugehen.

Bei der Aufforderung zur Lizenzbeantragung beruft sich die Türkei auf ein 2020 in Kraft getretenes Mediengesetz, mit dem die islamisch-konservative AKP-Regierung eine weitreichende Kontrolle von Internet-Plattformen eingeführt hat, die Filme, Videos oder Radioinhalte verbreiten. Türkische Medien stehen zum Großteil unter direkter oder indirekter Kontrolle der islamisch-konservativen Regierung, auch Inhalte im Internet unterliegen starker Regulierung.

Regierungsnahe Vertreter haben eine Mehrheit in dem RTÜK-Gremium. Vorstandsmitglied Tasci gehört jedoch der größten türkischen Oppositionspartei CHP an. Er kritisierte den Schritt der Aufsichtsbehörde als Angriff auf die Pressefreiheit. Der BBC sagte er, die Türkei habe mit dieser Entscheidung eine neue Schwelle überschritten.