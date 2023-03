Von Cornelius Pollmer

Harald Schmidt geht bekanntlich überall hin, jetzt auch noch zu Youtube. Vor ein paar Tagen veröffentlichte die Beratungsfirma "Ulrich Stockheim Communications" dort einen "Reputationstalk" mit Schmidt, es ging wesentlich um die Frage, wie man als Spitzenkraft eines deutschen Spitzenunternehmens öffentlich selbst dann nicht untergeht, wenn man gerade mit beiden handgenähten Lederschuhen in einen großen Haufen Scheiße getreten ist. Was nach einer reinen Werbeveranstaltung klingt, war in Wahrheit: eine reine Werbeveranstaltung. Allerdings eine, bei der man etwas lernen kann. Zum Beispiel, dass es Kommunikationsberater gibt, die etwas von ihrem Fach verstehen, Stockheim könnte ein solcher sein. Auch lernt man, dass es in gewissen Karriere- und Lebenslagen nicht mehr hilft, sich zu winden. Harald Schmidt: "Was man nicht verbergen kann, das muss man ausstellen."