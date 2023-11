Von Marlene Knobloch

Wer sein Hobby zum Beruf macht, muss keinen einzigen Tag mehr arbeiten - unklar, ob das einst Christian Lindner oder Peter Handke gesagt hat. Klar ist jedenfalls, dass diese Life-Life-Balance den wenigsten Berufshabern gelingt, die sich jeden Morgen aus dem Bett schälen, seufzend einen Blick auf das gerahmte Datum des Renteneintrittsalters an der Wand werfen, bevor sie sich noch lauter seufzend an die Bilanzen oder die Kassen oder den Feuilletonschreibtisch setzen, der irgendwie immer noch nicht in einem französischen Landhaus steht.